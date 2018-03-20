Британцы спросили школьников об опасности Путина для Запада

Британцы предложили школьникам ответить на вопрос, является ли Владимир Путин самым опасным европейским лидером со времен Гитлера.

Портал theday.co.uk занимается анализом СМИ и подготовкой специальных материалов для школьников по всему миру. Одним из таких материалов стало задание под названием «Токсический Путин выполняет миссию по отравлению Запада».

Школьникам предлагается ответить на вопросы, является ли Путин самым опасным человеком в мире, и закончилась ли Холодная война. В помощь ученикам приводится анализ последних новостей о российском президенте. В частности, британские аналитики решили сообщить школьникам о деле Скрипаля, об аннексией Крыма , о кибертаках против европейских стран и об уничтожении самолета Малазийских авиалиний.