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Британцы спросили школьников об опасности Путина для Запада
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Британцы спросили школьников об опасности Путина для Запада 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британцы предложили школьникам ответить на вопрос, является ли Владимир Путин самым опасным европейским лидером со времен Гитлера.
Портал theday.co.uk занимается анализом СМИ и подготовкой специальных материалов для школьников по всему миру. Одним из таких материалов стало задание под названием «Токсический Путин выполняет миссию по отравлению Запада».
Школьникам предлагается ответить на вопросы, является ли Путин самым опасным человеком в мире, и закончилась ли Холодная война. В помощь ученикам приводится анализ последних новостей о российском президенте. В частности, британские аналитики решили сообщить школьникам о деле Скрипаля, об аннексией Крыма, о кибертаках против европейских стран и об уничтожении самолета Малазийских авиалиний.
В качестве заданий для обсуждения, детям предлагается всем классом перечислить факты, которые они знают о России. После они могут ответить на вопросы, является ли Россия непонятой страной и какое впечатление о России производит Владимир Путин. После изучения всех предоставленных материалов, школьникам дано задание написать сочинение-рассуждение на тему «Запад слишком много волнуется о Путине».
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