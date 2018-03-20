Оренбурженка пыталась совершить мошенничество с медстраховкой

Жительница областного центра заключила несколько договоров и хотела получить страховку.

По версии следствия, летом 2016 года подсудимая заключила 7 договоров о страховании жизни с несколькими страховыми компаниями. Осенью того же года оренбурженка обратилась в больницу за медицинской помощью, солгав, что получила ожоги от кипятка. При помощи неустановленного лица из числа работников больницы она даже прошла фиктивное лечение и получила выписку в медкарту. С ней подсудимая поочередно обратилась в страховые компании.

Поскольку предоставленные сведения были признаны недостаточными, в страховых начислениях ей отказали. Общая сумма, на которые покушалась женщина, составила более 2 000 000 рублей.

В Ленинском суде сообщили, что вскоре будет назначено заседание по данному делу.