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Оренбурженка пыталась совершить мошенничество с медстраховкой
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Оренбурженка пыталась совершить мошенничество с медстраховкой 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Жительница областного центра заключила несколько договоров и хотела получить страховку.
По версии следствия, летом 2016 года подсудимая заключила 7 договоров о страховании жизни с несколькими страховыми компаниями. Осенью того же года оренбурженка обратилась в больницу за медицинской помощью, солгав, что получила ожоги от кипятка. При помощи неустановленного лица из числа работников больницы она даже прошла фиктивное лечение и получила выписку в медкарту. С ней подсудимая поочередно обратилась в страховые компании.
Поскольку предоставленные сведения были признаны недостаточными, в страховых начислениях ей отказали. Общая сумма, на которые покушалась женщина, составила более 2 000 000 рублей.
В Ленинском суде сообщили, что вскоре будет назначено заседание по данному делу.
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