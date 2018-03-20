Новости за ночь: Путин остался без поздравлений Трампа 

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп даже не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в России 18 марта. По итогам обработки 99,94 процентов протоколов участковых избиркомов, Путин одерживает победу с результатом 76,68 процента.
С 1 апреля США и Южная Корея возобновят совместные военные учения, которые были приостановлены на время Олимпиады в Пхёнчхане. На сайте Пентагона сообщается, что учения будут иметь оборонительный характер и пройдут в том же масштабе и объеме, что и в предыдущие годы.
Турция готовится в ближайшие дни принять зеркальные меры в ответ на ограничение числа компаний-экспортеров томатов в Россию. Москва и Анкара в мае 2017 года подписали заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле, которые были введены после того, как на границе с Сирией турецкие ВВС сбили российский Су-24.
В Пекине завершилась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Сессия открылась 5 марта и продолжалась на 5 дней дольше обычного. Депутаты приняли поправки в более чем 20 статей конституции страны. В частности, было отменено ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР. Теперь председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.