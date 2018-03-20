Аналитический обзор по классификации зданий и сооружений общественного назначения: комментарий автора 

На нескольких профессиональных строительных ресурсах, включая портал ЕРЗ, опубликован Аналитический обзор «Выполнение работ по мониторингу и анализу разработки единой унифицированной системы классификации объектно-ориентированных сводов правил общественных зданий и сооружений с учетом функционального и технологического назначения». Фото: www.static.ngs.ru Как говорится в пояснении к обзору, эта работа «выполнена с целью поиска подходов систематизации зданий и сооружений по функциональному и технологическому назначению, а также с целью обоснования предложений по разработке (актуализации) сводов правил Минстроя России на основании выполненного анализа». Аналитический обзор содержит результаты исследований нормативных документов в строительстве за период с 1946 по 2018 годы. В работе представлены наглядные схемы развития отдельных направлений технического нормирования по объектно-ориентированным зданиям и сооружениям. Единая унифицированная система классификации объектно-ориентированных сводов правил — сводный информационный ресурс, в котором содержатся систематизированные сведения об общественных зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального и технологического назначения, представленные в виде групп и подгрупп, и соответствующие им объектно-ориентированные своды правил. В обзоре указаны действующие своды правил или планируемые к разработке, а также отмечено отсутствие сводов правил для конкретного типа здания или сооружения на момент формирования информационного ресурса. Классификация зданий и сооружений, в том числе общественного назначения по функциональному признаку в строительстве законодательно не установлена, отмечается в пояснении к документу. Формирование общей классификации поможет выработать единый подход к наименованию объектов для их идентификации в различных документах, а также выявить: • здания и сооружения, которые не регулируются нормативными документами Минстроя России; • здания и сооружения, требования к которым не сформулированы в полном объеме в сводах правил Минстроя России для полноценного проектирования без СТУ; • типы зданий и сооружений, которыми следует дополнить область применения существующих сводов правил; • здания и сооружения, которые регулируются непрофильными федеральными исполнительными органами власти (ФОИВ) и создают дублирования и противоречия в техническом нормировании Минстроя России; • здания и сооружения, для которых требуется разработать новые объектно-ориентированные своды правил. Для портала ЕРЗ суть и новации нового документа, который является частью большого проекта, комментирует его автор — архитектор Александр БЛИНДЕР (на фото). «Крупные инвестиционные площадки для строительства жилья сопровождаются необходимой инфраструктурой, — пояснил специалист. — Строительство дошкольных и образовательных организаций, поликлиник встроенных в первые этажи жилых домов, становятся нормой для застройщиков. Бизнес повышает свою социальную ответственность. Нередко застройщики вкладывают собственные средства для возведения социальных объектов с последующей передачей их на баланс муниципалитету. Такая практика работы девелоперских компаний выявила необходимость разбираться с особенностями технического нормирования и, как следствие, реализовывать проекты строительства общественных зданий и сооружений, встроенных в жилые дома или отдельно стоящие. Данный аналитический обзор — это многоплановая работа по вопросам проектирования и строительства подобных зданий и сооружений. Фото: www.kovka-irkutsk.at.ua В работе можно выделить три основных раздела: • классификация зданий и сооружений; • классификация общественных зданий и сооружений; • замечания и предложения по нормативному техническому документу СП 118.13330.2012 „Общественные здания и сооружения“. Основной акцент в обзоре сделан на техническое нормирование и его развитие в различные исторические периоды. В начале каждой работы по проектированию лежит классификация будущего объекта по функциональному назначению (п.п.1 ч.1 ст. 4 384-ФЗ). И только после установления главного идентификационного признака к объекту предъявляются остальные признаки в соответствии с действующей нормативной технической и законодательной базой. Данное требование послужило толчком для анализа классификации зданий и сооружений и, как частного случая, анализа отдельного профильного нормативного документа на эту тему. В качестве базового нормативного документа принят СНиП 2.08.02-89 „Общественные здания и сооружения“ и проведено исследование о развитие классификационной группы объектно-ориентированных документов. Под таковыми понимаются документы, в которых содержится классификация общественных зданий и сооружений, относящихся к определенной группе или подгруппе, и (или) в которых приведены определения таких зданий и сооружений в зависимости от их функционального (технологического) назначения, а также содержатся нормативные требования по проектированию, строительству и эксплуатации таких зданий и сооружений. Такой подход позволил выявить достаточно большие пробелы в отсутствие нормативных документов по укрупненным разновидностям объектов в таких областях, как здравоохранение, туризм, культура, спорт и др. Одна из задач этой работы — обратить внимание профильного строительного министерства — Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на совершенствование технического нормирования в области объектно-ориентированных сводов правил по общественным зданиям и сооружениям и пути их реализации. В настоящее время данный Аналитический обзор находится на рассмотрении в Минстрое России», — заключил автор документа.