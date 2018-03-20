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На реках Уфы распиливают лёд: в мэрии рассказали о подготовке к паводку
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На реках Уфы распиливают лёд: в мэрии рассказали о подготовке к паводку 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Утреннее совещание в мэрии началось с обсуждения вопросов подготовки к весеннему половодью.
По словам начальника управления гражданской защиты Уфы Расима Абдуллина, в этом году запасы воды в снежном покрове на 49 процентов ниже нормы.
В бассейне реки Уфа до Павловского бассейна на 10 марта было 73 миллиметра воды в снежном покрове. Это всего 62 процента от нормы. Для сравнения в прошлом году там отмечалось 169 миллиметров. В бассейне реки Белой, включая реку Уфу 67 процентов запасов воды — в половину меньше норматива. В Дёме запас воды в снеге составляет 66 миллиметров, это 64 процента к среднему показателю.
Среди зон затопления всего два района Уфы — Калининский и Ленинский. При этом в первом подтоплений жилых домов не ожидается. В Ленинском районе на подъезде к посёлку Козарез может быть затоплена автомобильная дорога. Подъём воды — на 400–500 сантиметров.
Несмотря на благоприятные прогнозы по паводку, в городе подготовят 54 пункта временного размещения населения.
В настоящее время работники коммунальных служб готовят реки к прохождению паводка. По состоянию на 20 марта распилили 280 погонных метров льда в районе старого и нового мостов через реку Белая, на Затонском мосту и в Дёме.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил во время паводка сосредоточиться на работе с жителями садов.
— Особое внимание необходимо уделить садовым товариществам. Это целые анклавы без инфраструктуры. Ко мне обращаются, почему дети не могут оттуда добраться в школы. Но туда даже не могут заехать автобусы. Все садоводческие товарищества — это зона риска во время половодья, — сказал мэр Уфы.
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