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Уфимцы в день выборов ездили на такси в два раза чаще обычного
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Уфимцы в день выборов ездили на такси в два раза чаще обычного 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Россияне в день выборов, 18 марта, намного чаще вызывали такси, чем в обычные воскресные дни. Но Уфа попала в топ городов по количеству заказов в этот день.
О заметном росте популярности «бомбил» рассказал сервис «Максим». В среднем по России в этот день было на 9,5% больше вызовов перевозчиков. Среди городов-миллионников, по данным сервиса, наибольший рост был в Ростове-на-Дону, Воронеже и Уфе. Там люди вызывали такси на 45% чаще. В Самаре рост был около 44%.
— Санкт-петербуржцы заказывали такси на 15% больше, в Москве спрос вырос всего на 6%. А в Новосибирске, Омске, Перми и Волгограде увеличение спроса было почти незаметным, — пояснил сервис «Максим» изданию «Ведомости».
А вот представители компании «Везет» рассказали, что в этот день ехали вовсе не на избирательные участки, а в кинотеатры, рестораны и торговые центры. У сервиса заказов такси Gett аналитики не заметили всплеска, как и у «Яндекс. Такси». Клиенты такси заметили внезапное повышение цен в эти дни, связанное с высоким спросом.
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