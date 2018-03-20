Девятый и самый экстремальный. Ямальцы прошли «Дорогами первых»

Ямало-Ненецком автономном округе прошел снегоходный пробег. Руководители и сотрудники нескольких дочерних компаний Газпрома , представители правительства арктического региона преодолели более 450 километров заснеженной тундры.

Мероприятие организовала компания «Газпром добыча Ямбург» и посвятила первопроходцам, ветеранам газовой промышленности.

Снегоходный пробег стартовал из Надыма — первого города газодобытчиков на Ямале. Здесь началась история освоения гигантских газовых месторождений ЯНАО, отсюда отправились в путь и участники пробега на тридцати одном снегоходе. В первый день экстремалы преодолели 212 километров от Надыма до села Яр-Сале. По пути они посетили остатки лагерей знаменитой сталинской 501-й стройки, часовню в бывшем поселке Хэ, где в 1929 и 1930 годах отбывал ссылку местоблюститель патриаршего престола Русской православной церкви митрополит Петр (Полянский), ныне прославленный в лике святых. Участники пробега, среди которых был и настоятель надымского Свято-Никольского храма иерей Артемий Почекутов, совершили молебен о первопроходцах и ветеранах газовой промышленности.

В Яр-Сале генеральный директор «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно и глава Ямальского района Андрей Кугаевский подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и муниципальным образованием. Документ отражает взаимные обязательства в производственной, социальной и экологической сфере, благотворительной деятельности.

Во второй день экспедиция преодолела 238 километров и прошла через Обскую губу, в акватории которой находится месторождение Каменномысское-море. В ближайших перспективах «Газпром добыча Ямбург» приступить к освоению этого лицензионного участка.

Финишировал пробег в вахтовом поселке Ямбурге, где начинали свой трудовой путь и работали многие заслуженные ветераны газовой промышленности.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ямбург», этот снегоходный пробег стал девятым и одним из самых сложных и экстремальных по маршруту и погодным условиям. Он начинался в тридцатиградусный мороз, а заканчивался в метель со шквалистым ветром, но участники достойно справились со всеми трудностями. При этом многие отметили, что пробег, посвященный первопроходцам, и не мог быть легкой прогулкой.