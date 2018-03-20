Фигурантам уголовных дел о ДТП запретят водить авто на время следствия

Госдума может принять новые поправки в УПК, которые запретят проходящим по уголовным делам водить авто на время следствия.

Как передает газета «Известия», комитет Госдумы по госстроительству рекомендует принять во втором чтении законопроект о введении дополнительных мер пресечения для фигурантов уголовных дел, связанных с нарушениями ПДД и авариями.

Так, законопроект предлагает ввести на время следствия запреты на вождение автомобиля, на выход из дома в определенное время суток, а также на пользование телефоном и интернетом.

Уточняется, что соответствующие поправки в УПК РФ были предложены Госдумой еще в 2015 году. Однако мнения экспертов в оценке законопроекта расходятся.