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Фигурантам уголовных дел о ДТП запретят водить авто на время следствия
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Фигурантам уголовных дел о ДТП запретят водить авто на время следствия 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Госдума может принять новые поправки в УПК, которые запретят проходящим по уголовным делам водить авто на время следствия.
Как передает газета «Известия», комитет Госдумы по госстроительству рекомендует принять во втором чтении законопроект о введении дополнительных мер пресечения для фигурантов уголовных дел, связанных с нарушениями ПДД и авариями.
Так, законопроект предлагает ввести на время следствия запреты на вождение автомобиля, на выход из дома в определенное время суток, а также на пользование телефоном и интернетом.
Уточняется, что соответствующие поправки в УПК РФ были предложены Госдумой еще в 2015 году. Однако мнения экспертов в оценке законопроекта расходятся.
«Возможность применения запрета определенных действий наряду с домашним арестом или залогом приведет к повальной практике одновременного избрания нескольких мер пресечения. Это явно неоправданно, поскольку каждая из них имеет свое назначение и непосредственно связана с наличием определенных оснований для ее применения», — приводит газета комментарий исполнительного вице-президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ) Андрея Сучкова.
ИД «Собеседник»: последние новости
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