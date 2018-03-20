Жители 300 домов на Уралмаше остались без отопления из-за прорыва на сетях

Жители Уралмаша сегодня утром остались без отопления. Об этом сообщили читатели Е1.RU.

«Отопление исчезло в 4 утра, — уточнила Е1.RU жительница района Наталья. — Заведующие детских садов на Уралмаше сообщают родителям, чтобы детей не приводили».

«Отопления нет. Пол-Уралмаша мёрзнет», — добавила ещё одна жительница района.

В Екатеринбургской теплосетевой компании Е1.RU рассказали, что произошла коммунальная авария.

— Сегодня ночью обнаружили затопление теплокамеры, место повреждения диагносты установили, сейчас приступаем к раскопкам, — сказали в ЕТК. — Надолго ли затянутся работы и каким будет масштаб, мы сможем сказать, когда доберемся до места повреждения. Для этого сейчас из теплокамеры откачивается вода. Пока ограничение ввели в 300 домах для того, чтобы откачать воду.