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Жители 300 домов на Уралмаше остались без отопления из-за прорыва на сетях
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Жители 300 домов на Уралмаше остались без отопления из-за прорыва на сетях 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Жители Уралмаша сегодня утром остались без отопления. Об этом сообщили читатели Е1.RU.
«Отопление исчезло в 4 утра, — уточнила Е1.RU жительница района Наталья. — Заведующие детских садов на Уралмаше сообщают родителям, чтобы детей не приводили».
«Отопления нет. Пол-Уралмаша мёрзнет», — добавила ещё одна жительница района.
В Екатеринбургской теплосетевой компании Е1.RU рассказали, что произошла коммунальная авария.
— Сегодня ночью обнаружили затопление теплокамеры, место повреждения диагносты установили, сейчас приступаем к раскопкам, — сказали в ЕТК. — Надолго ли затянутся работы и каким будет масштаб, мы сможем сказать, когда доберемся до места повреждения. Для этого сейчас из теплокамеры откачивается вода. Пока ограничение ввели в 300 домах для того, чтобы откачать воду.
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