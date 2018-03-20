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В Красноярске будут работать пункты экспресс-тестирования на ВИЧ
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В Красноярске будут работать пункты экспресс-тестирования на ВИЧ 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Как рассказали в крайздраве, исследование проводится бесплатно, анонимно, займет оно 10-15 минут. До и после процедуры пациентов проконсультируют врачи.
Сейчас составлен график работы таких пукнтов с марта по июнь. За это время мобильная лаборатория совершит семь выездов. Работать будет, кроме названной площадки, также возле торгового комплекса «Мега» (5 апреля), на Театральной площади (18 апреля), острове Татышев (16 мая и 26 июня), площадь Революции (17 мая), автостоянке по улице Матросова (18 мая).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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