Спецслужбы США хотят снабдить геотегами все фотографии в мире, используя ландшафт на снимках 

Агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) допустило утечку информации о проекте «Finder». Особый поисковый механизм, чья задача анализировать бесконечное количество пользовательских фотографий и определять географические координаты места, в которых те сделаны. Разумеется, с благой целью быстрого обнаружения недругов государства, которые обожают селфи. Анализ геотегов пользовательских публикаций в целом взят на вооружение спецслужбами давным-давно, но мало-мальски технически грамотные люди научились отключать их в настройках своих гаджетов. Поэтому новая концепция заключается в том, чтобы вычислить местоположение автора снимка по косвенным данным, после чего присвоить ему тот же геокод, но только во внутренней шпионской системе, для служебного пользования.
Предшественником Finder была нейросеть от Google, известная как «PlaNet». С ее помощью обработали 126 млн фотографий на открытой местности с геотегами и без них, чтобы обучить нейросеть распознавать пейзаж на заднем фоне в кадре. Результаты были неплохи, но скудны — если в той же Восточной Гуте в Сирии мало фотографировали в целом, то и работать нейросети, по сути, было не с чем.
Поэтому новая цель проекта Finder — научиться использовать данные из любых источников, чтобы максимально точно определять место на планете Земля, где был сделан конкретный снимок. В числе подрядчиков значатся Applied Research Associates, BAE Systems, Leidos, поисковик будет совместим с инструментами Aladdin Video и Deep Intermodal Video Analytics. Первый анализирует метаданные видеороликов из социальных сетей, второй распознает на видео признаки «опасных действий» людей и может использовать множество камер видеонаблюдения одновременно.