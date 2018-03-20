Спецслужбы США хотят снабдить геотегами все фотографии в мире, используя ландшафт на снимках

Агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) допустило утечку информации о проекте «Finder». Особый поисковый механизм, чья задача анализировать бесконечное количество пользовательских фотографий и определять географические координаты места, в которых те сделаны. Разумеется, с благой целью быстрого обнаружения недругов государства, которые обожают селфи. Анализ геотегов пользовательских публикаций в целом взят на вооружение спецслужбами давным-давно, но мало-мальски технически грамотные люди научились отключать их в настройках своих гаджетов. Поэтому новая концепция заключается в том, чтобы вычислить местоположение автора снимка по косвенным данным, после чего присвоить ему тот же геокод, но только во внутренней шпионской системе, для служебного пользования.

Предшественником Finder была нейросеть от Google , известная как «PlaNet». С ее помощью обработали 126 млн фотографий на открытой местности с геотегами и без них, чтобы обучить нейросеть распознавать пейзаж на заднем фоне в кадре. Результаты были неплохи, но скудны — если в той же Восточной Гуте в Сирии мало фотографировали в целом, то и работать нейросети, по сути, было не с чем.

Поэтому новая цель проекта Finder — научиться использовать данные из любых источников, чтобы максимально точно определять место на планете Земля, где был сделан конкретный снимок. В числе подрядчиков значатся Applied Research Associates, BAE Systems, Leidos, поисковик будет совместим с инструментами Aladdin Video и Deep Intermodal Video Analytics. Первый анализирует метаданные видеороликов из социальных сетей, второй распознает на видео признаки «опасных действий» людей и может использовать множество камер видеонаблюдения одновременно.