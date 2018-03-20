Ким ушел в отставку с поста врио министра ЖКХ

Ким Те Су ( Евгений Ким ) взял оплачиваемый отпуск с 19 марта по 2 апреля в 2018 году с последующим освобождением от занимаемой должности врио министра. Последним днем на посту главы ведомства для него станет понедельник, 2 апреля.

Соответствующее распоряжение № 310-рк 19 марта подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Министр решил уволиться по собственному желанию.

Евгений Ким с ноября 2014 года работал на должности заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, а с января 2015 года возглавил ведомство. В последнее время к работе накопилось много нареканий.