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Ким ушел в отставку с поста врио министра ЖКХ
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Ким ушел в отставку с поста врио министра ЖКХ 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ким Те Су (Евгений Ким) взял оплачиваемый отпуск с 19 марта по 2 апреля в 2018 году с последующим освобождением от занимаемой должности врио министра. Последним днем на посту главы ведомства для него станет понедельник, 2 апреля.
Соответствующее распоряжение № 310-рк 19 марта подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Министр решил уволиться по собственному желанию.
Евгений Ким с ноября 2014 года работал на должности заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, а с января 2015 года возглавил ведомство. В последнее время к работе накопилось много нареканий.
Самым крупным стал трагический случай в Колывани 16 февраля. Два брата 6 и 11 лет упали в яму, оставленную коммунальщиками, и захлебнулись. Несчастье всколыхнуло общественность, глава Колывани Алексей Дорофеев и глава Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку. Выяснилось, что коммунальные проблемы в Колывани хронически не решались много лет.
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