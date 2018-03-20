В плену у Байкала. Косуля, спасаясь от хищников, едва не погибла на льду

Чистейший байкальский лед, которым так восхищаются туристы, порой бывает очень коварен. 19 марта инспектор ГИМС, во время патрулирования территории обнаружил на льду косулю, которая находилась довольно далеко от берега и не могла даже подняться на ноги.

Скорее всего косуля спасалась от преследования хищников и выбежала на лед, после чего уже не смогла вернуться обратно — копытца скользили и ноги разъезжались, не давая передвигаться.

Животное в районе мыса Подкамень близ поселка Большое Голоустное обнаружил Андрей Осипчук — руководитель Западно-Байкальской группы патрульной службы №2. Как он сам признался, что сначала ему показалось, что это лиса.

«Когда посмотрел в бинокль, то увидел лежащую косулю. Периодически она предпринимала попытки подняться, но передвигаться по скользкой поверхности не могла».

Немедленно было решено провести спасательную операцию и вернуть животное на берег. До места бедствия нужно было преодолеть несколько сотен метров. На помощь инспектору пришел снегоболотоход, на котором ему удалось подъехать по льду к уже ослабевшей лесной гостье.

«Она была сильно напугана, но вела себя спокойно. Позволила стреножить себя и перевезти ближе к берегу», — рассказал Андрей Осипчук.

Если бы не помощь человека, косуле бы грозила неминуемая гибель. Выбраться из такой ловушки диким животным самостоятельно практически невозможно.

«Весной такие случаи не редки, — подчеркнул инспектор. — В лесу в это время года образуется плотный наст, о который животные могут пораниться, поэтому они выходят на открытые участки. Иногда оказываются на льду, спасаясь от преследования хищников. Их также могут спугнуть собаки или сами люди, когда в поисках пищи косули подходят близко к населенным пунктам».

Этой косуле повезло — после счастливого спасения она вернулась в естественную среду обитания.