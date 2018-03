Поздравляю Путина с первой победой на выборах с ноября 2016 года!

Congrats to Vladimir Putin on winning his first election since November 8, 2016!

— Stephen Colbert (@StephenAtHome) 20 марта 2018 г.

​Поздравления Владимиру Путину, который выиграл свои первые выборы с 8 ноября 2016 года! — Стивен Кобер, американский телеведущий и комик

Footage of Ksenia Sobchak on state television channels (she even gave an interview to RT) talking about how the election results show Putin's popularity and the liberal opposition's unpopularity i. e. looking like a Kremlin stooge https://t.co/ZcfNsa2qOl

— Alec Luhn (@ASLuhn) 19 марта 2018 г.

​Запись выступления Ксении Собчак на государственных телеканалах (она даже дала интервью RT), в котором она рассказывает о том, что результаты выборов показывают популярность Путина и непопулярность либеральной оппозиции, и выглядит, как марионетка Кремля. — Алек Лун , журналист

US President Trump has yet to congratulate Russian President Vladimir Putin on his election, and a phone call between the two leaders has yet to be set up, the White House said https://t.co/b0hDFxWShz pic.twitter.com/QZxcbTYmif