АО «Архбум» готовится открыть линию по выпуску картона на заводе в Истре

Официальный сайт компании сообщает, что к сентябрю все необходимое оборудование будет доставлено в Истру , а к Новогодним праздникам будет завершен его монтаж и пуско-наладочные работы. Стоимость реализации этого проекта пока не озвучивается.

Ожидается, что введение в эксплуатацию новой линии позволит организовать производство гофрированного картона типа В, С и Е, который широко используется при изготовлении особо прочной пищевой упаковки. Кроме того, он применяется в качестве упаковки, обеспечивающей безопасную транспортировку крупногабаритной бытовой техники.

Ранее сообщалось, что в 2017 году объем капиталовложений АО «Архбум» в Истринский завод составил порядка 850 млн рублей.