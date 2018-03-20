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АО «Архбум» готовится открыть линию по выпуску картона на заводе в Истре
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АО «Архбум» готовится открыть линию по выпуску картона на заводе в Истре 

ИнформУпак 4 часа назад
Официальный сайт компании сообщает, что к сентябрю все необходимое оборудование будет доставлено в Истру, а к Новогодним праздникам будет завершен его монтаж и пуско-наладочные работы. Стоимость реализации этого проекта пока не озвучивается.
Ожидается, что введение в эксплуатацию новой линии позволит организовать производство гофрированного картона типа В, С и Е, который широко используется при изготовлении особо прочной пищевой упаковки. Кроме того, он применяется в качестве упаковки, обеспечивающей безопасную транспортировку крупногабаритной бытовой техники.
Ранее сообщалось, что в 2017 году объем капиталовложений АО «Архбум» в Истринский завод составил порядка 850 млн рублей.
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