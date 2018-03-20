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Россия и Китай не дали «западной тройке» провести заседание Совбеза ООН
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Россия и Китай не дали «западной тройке» провести заседание Совбеза ООН 

Ридус 4 часа назад
Россия при поддержке Китая, Казахстана и Боливии заблокировали проведение заседания Совбеза ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, на котором настаивала «западная тройка» постоянных членов.
«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — цитирует kp.ru заявление заместителя постпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.
Постпред КНР Шен Бо, поддержал Кузьмина, напомнив, что у всех структур ООН есть собственные функции.
В ходе проведенного процедурного голосования за проведение заседания по Сирии высказались США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Перу и Кувейт, против — Россия, Китай, Казахстан и Боливия, еще три африканские страны из числа непостоянных членов Совбеза ООН воздержались.
Председательствующий в Совете безопасности в марте голландский постпред Карел Ян Густаф ван Остером был вынужден объявить, что заседание не состоится.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Женеве было отменено заседание Совета Безопасности ООН о нарушении Украиной прав крымчан.
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