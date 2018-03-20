Россия и Китай не дали «западной тройке» провести заседание Совбеза ООН

Постпред КНР Шен Бо, поддержал Кузьмина, напомнив, что у всех структур ООН есть собственные функции.

Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Перу и В ходе проведенного процедурного голосования за проведение заседания по Сирии высказались США Кувейт , против — Россия, Китай, Казахстан и Боливия, еще три африканские страны из числа непостоянных членов Совбеза ООН воздержались.

Председательствующий в Совете безопасности в марте голландский постпред Карел Ян Густаф ван Остером был вынужден объявить, что заседание не состоится.