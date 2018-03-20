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Главного судебного пристава официально представили в Орле
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Главного судебного пристава официально представили в Орле 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Главным судебным приставом Орловской области с 19 марта стал экс— руководитель УФССП по Тверской области Михаил Смирнов.
Официальное представление нового руководителя ведомства состоялось накануне, 19 марта, сообщает пресс-служба региональногоправительства.
Приказ о назначении огласила заместитель директора ФССП России — заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова, отметив высокий профессионализм и опыт работы Михаила Смирнова.
Смирнов пообещал, что приложит все силы, чтобы оправдать высокое доверие федерального центра.
Напомним, Михаилу Смирнову 43 года. Он родился в Ржеве. Окончив Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция» и отслужив в армии начал работать судебным приставом. С 19 марта 2013 года занимал должность руководителя УФССП по Тверской области с 19 марта 2013 года. Смирнов является Государственным советником юстиции РФ 2 класса. Женат, воспитывает двух дочерей. Он приехал а Орёл из Тверской области.
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Сообщение Главного судебного пристава официально представили в Орле появились сначала на РИА 57.
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