Главного судебного пристава официально представили в Орле

Официальное представление нового руководителя ведомства состоялось накануне, 19 марта, сообщает пресс-служба региональногоправительства.

Приказ о назначении огласила заместитель директора ФССП России — заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова, отметив высокий профессионализм и опыт работы Михаила Смирнова.

Смирнов пообещал, что приложит все силы, чтобы оправдать высокое доверие федерального центра.

Напомним, Михаилу Смирнову 43 года. Он родился в Ржеве . Окончив Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция» и отслужив в армии начал работать судебным приставом. С 19 марта 2013 года занимал должность руководителя УФССП по Тверской области с 19 марта 2013 года. Смирнов является Государственным советником юстиции РФ 2 класса. Женат, воспитывает двух дочерей. Он приехал а Орёл из Тверской области.

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