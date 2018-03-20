Ещё
Торт из рыбы со свечами получили нерпы в Приморском океанариуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Торт из рыбы со свечами получили нерпы в Приморском океанариуме 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во вторник, 20 марта, обитатели экспозиции «Озеро Байкал» нерпы Бусинка и Тучка, и тюлень Альф отмечают день рождения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума. Нерпам исполнилось два года, а тюленю Альфу шесть лет.
За прошедший год Дарья сумела подготовить с подопечными небольшую демонстрационную программу, которую гости океанариума могут видеть ежедневно во время кормления в 11, 13 и 16 часов. Нерпы с удовольствием танцуют, целуются, играют в мяч, ловят и приносят наставнику яркие кольца. По словам специалистов, кольцо для нерп является любимой игрушкой, они одевают его в качестве ожерелья.
Primpress: последние новости
Приморцев восхитило объявление о продаже «машины мечты» за 8 млн Проблемы Надеждинского района Приморья решаются на разных уровнях Утерянный мобильный телефон в Приморье возвращен владелице судебным приставом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей44
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России379
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной486
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос73
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение