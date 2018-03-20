Торт из рыбы со свечами получили нерпы в Приморском океанариуме

Во вторник, 20 марта, обитатели экспозиции «Озеро Байкал» нерпы Бусинка и Тучка, и тюлень Альф отмечают день рождения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума. Нерпам исполнилось два года, а тюленю Альфу шесть лет.

За прошедший год Дарья сумела подготовить с подопечными небольшую демонстрационную программу, которую гости океанариума могут видеть ежедневно во время кормления в 11, 13 и 16 часов. Нерпы с удовольствием танцуют, целуются, играют в мяч, ловят и приносят наставнику яркие кольца. По словам специалистов, кольцо для нерп является любимой игрушкой, они одевают его в качестве ожерелья.