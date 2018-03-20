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Стало известно, когда на Томи будут взрывать лед
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Стало известно, когда на Томи будут взрывать лед 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре 21 марта будут проводить буровзрывные работы на Томи.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, взрыв льда намечен на 15:00 часов. Традиционно взрыв льда проводят перед вскрытием главной водной артерии Кемерова. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить возможное разрушение опор Коммунального моста при ледоходе.
Ежегодно взрыв льда на Томи проводят специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами.
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