Стало известно, когда на Томи будут взрывать лед

В областном центре 21 марта будут проводить буровзрывные работы на Томи.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, взрыв льда намечен на 15:00 часов. Традиционно взрыв льда проводят перед вскрытием главной водной артерии Кемерова . Такие меры необходимы, чтобы предотвратить возможное разрушение опор Коммунального моста при ледоходе.

Ежегодно взрыв льда на Томи проводят специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами.