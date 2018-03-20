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На шести улицах Екатеринбурга запретили парковаться
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На шести улицах Екатеринбурга запретили парковаться 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Ради борьбы с пробками.
С 20 марта 2018 года на участках шести автодорог Екатеринбурга вводится запрет стоянки транспортных средств. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, мера призвана облегчить ситуацию с заторами на ВИЗе.
Запрет на парковку отныне действует на Татищева (от Токарей до Мельникова), Ключевской (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Токарей до Пирогова), Токарей (от Крауля до Татищева), Мельникова (от Крауля до ВИЗ-Бульвара) и на ВИЗ-бульваре (от Мельникова до Репина).
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