На ВИЗе запретят парковку на шести улицах

Ограничения будут введены уже с этой недели, об этом сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал»

Запрет на парковку введут с 20 марта. Оставлять автомобили нельзя будет по маршруту объезда улицы Татищева. Так, стоянка будет запрещена на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до ВИЗ-бульвара, а также на ВИЗ-бульваре от Мельникова до Репина.

Ограничения будут введены для предотвращения затворов. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.