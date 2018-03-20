На ВИЗе запретят парковку на шести улицах 

Ограничения будут введены уже с этой недели, об этом сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».
Запрет на парковку введут с 20 марта. Оставлять автомобили нельзя будет по маршруту объезда улицы Татищева. Так, стоянка будет запрещена на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до ВИЗ-бульвара, а также на ВИЗ-бульваре от Мельникова до Репина.
Ограничения будут введены для предотвращения затворов. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Напомним, до этого стало известно о том, что запрет парковки введут еще на пяти улицах Екатеринбурга. Ограничения начнут действовать уже в первой половине 2018 года. Дорожный знак «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор» установят на улице Паровозников от Соликамской до дома №74 на Минометчиков, на участике от Теплоходного проезда до дома № 23 по улице Автомагистральной, на улице Победы со стороны Народного фронта за 100 метров перед улицей Бакинских комиссаров, на проезде вдоль дома № 25 на улице Рощинской, а также на Сибирском тракте от Кольцовского тракта, 80 метров в сторону здания № 13 корпус 1 по Кольцовскому тракту.