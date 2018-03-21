На двух улицах Екатеринбурга запретили левые повороты

Екатеринбурге на двух улицах запретили левый поворот. Ограничения коснулись ВИЗа и Уралмаша, об этом сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал»

Поворот налево будет запрещен с Бакинских Комиссаров на Кировградскую, если ехать со стороны улицы Калинина. Маневр будет ограничен из-за плохой видимости встречного транспорта при выполнении поворота. Также нельзя будет поворачивать с улицы Викулова на Металлургов при движении со стороны Крауля. Это позволит увеличить пропускную способность левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону Рабочих.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Екатеринбурге запретят парковку на шести улицах. Запрет введут с 20 марта. Оставлять автомобили нельзя будет по маршруту объезда улицы Татищева. Так, стоянка будет запрещена на улице Татищева от Токарей до Мельникова, на Ключевской от Токарей до Мельникова, на Крауля от Токарей до Пирогова, на Токарей от Крауля до Татищева, на Мельникова от Крауля до ВИЗ-бульвара, а также на ВИЗ-бульваре от Мельникова до Репина.

Ограничения будут введены для предотвращения затворов. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской мэрии напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.