ВСООНЛ празднуют 40-летие с момента своего создания 

Бейрут, 20 марта /Синьхуа/ — Временные силы ООН в Ливане /ВСООНЛ/ в понедельник провели мероприятия, посвященные 40-летию своего создания.
Мероприятия состоялись в штабе ВСООНЛ в городке Накура в южной части Ливана. В них приняли участие около ста человек, среди которых представители нескольких организаций ООН в Ливане и дипломаты разных стран, а также высокопоставленные официальные лица правительства и армии Ливана.
Командующий ВСООНЛ Майкл Беари обошел парадный расчет, возложил венок к памятнику павшим военнослужащим ВСООНЛ и наградил орденами ООН 69 офицеров и солдат, выполняющих миротворческую миссию в Ливане.
В своей речи Майкл Беари вспомнил о вкладе, внесенном ВСООНЛ в сохранение мира и стабильности в южной части Ливана и об огромной цене, уплаченной ради благого дела. Он подчеркнул готовность ВСООНЛ продолжать прилагать усилия по защите мира и развития в южной части Ливана, призвав соответствующие стороны дорожить миром и направить усилия на обеспечение устойчивого мира в этом районе.
ВСООНЛ были созданы в 1978 году в соответствии с резолюцией 425 СБ ООН. В настоящее время численность ВСООНЛ составляет более 10 тыс. военнослужащих. —0—