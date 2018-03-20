ВСООНЛ празднуют 40-летие с момента своего создания

Бейрут , 20 марта / Синьхуа / — Временные силы ООН Ливане /ВСООНЛ/ в понедельник провели мероприятия, посвященные 40-летию своего создания.

Мероприятия состоялись в штабе ВСООНЛ в городке Накура в южной части Ливана. В них приняли участие около ста человек, среди которых представители нескольких организаций ООН в Ливане и дипломаты разных стран, а также высокопоставленные официальные лица правительства и армии Ливана.

Командующий ВСООНЛ Майкл Беари обошел парадный расчет, возложил венок к памятнику павшим военнослужащим ВСООНЛ и наградил орденами ООН 69 офицеров и солдат, выполняющих миротворческую миссию в Ливане.

В своей речи Майкл Беари вспомнил о вкладе, внесенном ВСООНЛ в сохранение мира и стабильности в южной части Ливана и об огромной цене, уплаченной ради благого дела. Он подчеркнул готовность ВСООНЛ продолжать прилагать усилия по защите мира и развития в южной части Ливана, призвав соответствующие стороны дорожить миром и направить усилия на обеспечение устойчивого мира в этом районе.