На ремонт автодорог в Прииртышье миллиард рублей

Автотрассы, которые в ближайшем будущем будут отремонтированы, вошли участки Омск — Красноярка (22-32 км), Омск — Тара (68-89 км), Омск — Муромцево (51-63 км), Омск — Русская Поляна (20-35 км) и Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка (43-53 км).

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выравнить дорожное полотно, а также укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки. Кроме того, на выполненные работы необходимо предоставить гарантию на четыре года. При этом, как сообщили в пресс-службе областного правительства, на подачу заявок у подрядчиков есть всего 15 дней. Отметим, что на ремонт 42 объектов выделили 2 млрд рублей, при этом 1 млрд будет потрачен на ремонт дорог в городе. Провести конкурсные процедуры по оставшимся 37 городским объектам планируется до середины апреля.

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