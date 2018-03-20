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Около 340 млн рублей вложат в ремонт биробиджанской ТЭЦ в 2018-2022 годах
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Около 340 млн рублей вложат в ремонт биробиджанской ТЭЦ в 2018-2022 годах 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 20 марта. АО «Дальневосточная генерирующая компания» ("ДГК", входит в группу «РусГидро») инвестирует в 2018-2022 годах 336 млн рублей в модернизацию биробиджанской ТЭЦ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.
"ДГК" в 2018-2022 годах направит 336 млн рублей на реализацию инвестиционной программы Биробиджанской ТЭЦ. Соответствующие расходы утверждены приказом Минэнерго России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году в рамках инвестпрограммы компания направит 49 млн рублей. Деньги вложат в реконструкцию багерной насосной Биробиджанской ТЭЦ, в модернизацию системы автоматизированного учета твердого топлива и техническое перевооружение редукционно-охладительных установок.
Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы «ДГК» Алексей Субботин, к работам на ТЭЦ приступят в ближайший месяц, а завершат их к концу года.
По данным компании, кроме инвестиционной программы также разработали ремонтную программу Биробиджанской ТЭЦ. На нее выделят 94 млн рублей, что вдвое превышает запланированные ранее объемы средств. Решение об увеличении затрат на ремонт теплоцентрали приняли в ходе встречи руководства «ДГК» с губернатором Еврейской АО Александром Левинталем. Мероприятия ремонтной программы проведут за счет уже привлеченных заемных средств.
С приходом холодов отапливающая Биробиджан теплоцентраль ломалась по меньшей мере семь раз. В частности, выходили из строя котлы. Эта ТЭЦ — старейшая котельная города, ее оборудование сильно изношено.
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