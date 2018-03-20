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Токио начал разработку законодательной базы для летающих автомобилей
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Токио начал разработку законодательной базы для летающих автомобилей 

ТАСС 4 часа назад
ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к разработке законодательной базы для применения летающих автомобилей и намерено активно привлекать частный бизнес к их созданию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
"Пока работы на этом направлении носят ограниченный характер, — приводит телеканал NHK слова министра. — Однако путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем деятельно привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса".
"Если нам удастся создать такие машины, то в будущем мы будем жить в обществе, где можно будет без задержек перемещаться по суше, воде и воздуху", — сказал министр.
Как ранее отмечал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при этом ведомстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.
Попытки создания летающих автомобилей предпринимаются сейчас в различных странах. В частности, в Японии заметна активность компании Cartivator с участием автомобилестроительного гиганта Toyota Motor и других крупных корпораций. Она, в частности, намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.
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