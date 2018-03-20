Токио начал разработку законодательной базы для летающих автомобилей

ТОКИО, 20 марта. / ТАСС /. Правительство Японии приступило к разработке законодательной базы для применения летающих автомобилей и намерено активно привлекать частный бизнес к их созданию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Пока работы на этом направлении носят ограниченный характер, — приводит телеканал NHK слова министра. — Однако путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем деятельно привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса".

"Если нам удастся создать такие машины, то в будущем мы будем жить в обществе, где можно будет без задержек перемещаться по суше, воде и воздуху", — сказал министр.

Как ранее отмечал NHK, министерство экономики , торговли и промышленности рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при этом ведомстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.