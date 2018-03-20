Тюменский завод будет выпускать картофель в атмосферной и вакуумной упаковке

Предприятие, которое разместится в Упоровском районе, обойдется инвесторам в 1,2 миллиарда рублей. Планируется, что общий объем производимой заводом продукции составит около 17 тысяч тонн. В настоящее время строители возвели каркасы зданий, осуществили установку стеновых панелей и уложили кровлю, кроме того, на предприятие уже прибыла часть оборудования.

Для выпуска продукта в вакуумной упаковке из упаковочной камеры посредством специальной технологии удаляют воздух, что увеличивает срок хранения пищевых продуктов. Изготовление упаковки с модифицированной атмосферой также предполагает удаление воздуха, после чего его замещают смесями газов, призванными уберечь продукт от порчи, затем упаковка герметизируется.