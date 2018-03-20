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У гор строительного мусора за «Лентой» в Барнауле нашелся хозяин
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У гор строительного мусора за «Лентой» в Барнауле нашелся хозяин 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Хозяин нашелся у горы строительного мусора за «Лентой» на ул. Власихинской в г. Барнауле. На одной из куч битого кирпича и кусков бетона появилась табличка с надписью «Это не мусор! Будет временно отсыпаться дорога».
Напомним, ранее барнаульцы предположили, что кто-то незаконно сваливает строительный мусор в кустах возле садоводства «Ракета». Там проходит грунтовая дорога, соединяющая новые спальные кварталы («Лазурный» и «Лазурный — 2») с асфальтированной дорогой за гипермаркетом «Лента» и ТЦ «Волна». Весной и осенью, а также после дождя дорога становится непроходимой. Вероятно, кто-то решил продлить срок ее эксплуатации.
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