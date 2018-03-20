Почему далеки от народа? Селяне говорят, что районные чиновники «глухие»

Устав обивать пороги чиновников сельсоветов и районной администрации, люди приехали в областной центр, чтобы рассказать о своих проблемах.

Коммунальная катастрофа?

На Красном проспекте, напротив памятника Крячкову, ёжатся от свежего ветра несколько десятков людей. У многих в руках плакаты и лозунги с требованием отправить главу Новосибирского сельского района Василия Борматова в отставку. «У нас беспредел творится», — говорят пикетчики. Как выяснилось, в столицу Сибири съехались жители нескольких муниципалитетов Новосибирского сельского района. «Люди идут в администрацию района и просят решить проблемы по ЖКХ, по благоустройству, но не находят там поддержки, — объясняет Олег Шоркин. — Такое впечатление, что власть в сёлах нас не хочет слышать. Поэтому мы решили объединиться и приехать в Новосибирск , чтобы рассказать о ситуации».

Жители села Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района НСО рассказали, что уже несколько лет живут в условиях коммунальной катастрофы. «Я живу в одном из шести многоквартирных домов в селе Ленинское, — говорит Наталья Скажукина. — В технических паспортах написано, что наши дома благоустроенные. Действительно, есть инженерные сети, в том числе отведение для централизованной канализации. Однако в 2014 году управляющая компания, которая обслуживала дома, обанкротилась. И нас бросили. Теперь проблему канализации, по словам местной власти, жители должны решать сами в частном порядке. Но нанимать самим машины по откачке очень хлопотно и дорого. Жить людям на первых этажах очень тяжко — они не знают, куда деваться от зловония. Мы уже обращались много раз и в сельсовет, и к главе районной администрации, но ничего не меняется!»

К разговору присоединяются другие участники пикета. «Ходят слухи, что бывший глава нашего сельсовета Владимир Кузьмичёв облюбовал себе земельный участок в центре села, — наперебой рассказывают они. — И канализационная система мешает его планам, поэтому он и вынуждает жителей сделать выгребные ямы возле каждого дома. Но это же ненормально! Тем более что недалеко совсем детский сад и школа».

Почему ТОС — под запретом?

Здесь стоят и жители посёлка Голубой Залив, у которых другие проблемы. Надежда Сельц рассказала, что местная власть не позволяет владельцам гаражей объединиться в кооператив. «Нашему гаражному кооперативу уже более 20 лет, — продолжает она. — Четыре года назад мы начали готовить документы для того, чтобы его узаконить. Но, чтобы оформить землю в аренду, необходимо получить акт обследования от местной власти. И не можем его получить! Говорят, что эта земля нужна представителям власти, которые здесь купили себе участки».

Что не удивительно, ведь рядом Обское водохранилище. И земля здесь — лакомый кусок. Как рассказала Надежда Сельц, местные жители сами её благоустраивают — высаживают лиственницы, деревья хвойных пород. Они решили создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Но уже третий год не могут его зарегистрировать. «ТОС — это способ защиты от чиновников, — объясняет Олег Шоркин, — потому что имеет статус как у муниципалитета. Однако администрация сельсовета и даже местный совет депутатов, который должен радеть за интересы населения, отказывают нам в его регистрации. Жителям пришлось обращаться в суд. В октябре 2017 года суд Новосибирского сельского района признал незаконным отказ администрации Морского сельсовета в регистрации устава ТОС „Морской“. Но чиновники игнорируют это судебное решение».

Наша редакция отправила официальный запрос в районную администрацию Новосибирского сельского района. Будем следить за ситуацией.

Когда верстался номер, от главы администрации Новосибирского сельского района Василия Борматова пришёл ответ, в котором он сообщил, что 12.03.2018 г. специалисты управления ЖКХ администрации Новосибирского района обследовали придомовые территории по адресу: ул. Школьная, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в селе Ленинское. Информация об антисанитарной обстановке не подтвердилась.

Редакция считает, что это отписка, ведь речь идёт о другом.