В Перми может появиться новая остановка для электричек

Перми обсуждается вопрос обустройства нового остановочного пункта «Мемориал» на углу улиц Советской Армии и Самолетная (вблизи Мемориала погибшим при крушении Боинга в 2008 году).

19 марта АО «Пермская пригородная компания» запустила на своей странице ВКонтакте опрос о том, будет ли новая остановка пользоваться спросом у пермяков.

«По просьбам пассажиров, мы приступили к рассмотрению вариантов обустройства остановки, — сообщает Служба информации компании. — Вопрос сейчас будет рассмотрен также в Министерстве транспорта региона, а пока мы запускаем опрос-срез общественного мнения о необходимости этой остановки».

Известно и возможное расписание движения электричек по этому остановочному пункту (время местное, поезда восточного (кунгурского) направления):

Из центра: 7.20 8.38 11.27 15.00 17.20 18.08 20.43 В центр: 6.47 7.21 8.18 9.47 14.04 18.10 20.10 21.53.