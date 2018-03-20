В агентстве занятости Красноярского края обсудили приоритеты работы на год

Красноярском крае действует дорожная карта на 2016-2018 годы по повышению эффективности и качества государственных услуг. В прошлом году по этой программе агентству занятости удалось привлечь к сотрудничеству около 7 тысяч предприятий и организаций, которые прежде не обращались в краевую службу за подбором кадров. Выросло и число красноярцев, устроенных на постоянные рабочие места.

В 2018 году эта работа продолжится, а кроме того, будет сделан акцент на повышение квалификации соискателей и, соответственно, их обучение и переобучение под заказ работодателей. В этом году планируется также повысить уровень трудоустройства выпускников вузов, техникумов и училищ. Разрабатывается и межведомственный план по профориентации жителей края. В этой работе будет участвовать не только агентство, но и работодатели. Цель — сориентировать молодых жителей региона на выбор востребованных профессий.

Как рассказали в пресс-службе агентства, в прошлом году через ведомство смогли трудоустроиться или получить необходимые консультации более 104 тысяч человек. Ожидается, что в 2018 году это число еще вырастет.