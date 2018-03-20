Центр занятости Красноярска поможет мигрантам найти работу

Красноярске иностранным гражданам, законно находящимся на территории региона, помогут в поиске работы по специальности и легальном трудоустройстве. Информация об этом появилась на сайте краевого центра занятости населения.

Иностранцам будут предложены десятки различный вакансий по рабочим и инженерным специальностям в сфере общественного питания, производства продуктов питания, строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, торговли, благоустройства, транспорта.

Специализированная ярмарка вакансий пройдет 22 марта с 9.00 до 13.00 в МФЦ по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича д.1. Здесь мигранты смогут напрямую пообщаться с работодателями, ознакомиться с перечнем открытых вакансий и пройти собеседование.