Как это работает. 24 серии нашего проекта об устройстве вещей и необычных объектов — в одном обзоре

Один из самых успешных сериалов портала 59.ru под названием «Как это работает» закрывается. За более чем год его существования мы рассказали нашим читателям о 24 технических системах, службах и компаниях, которые работают в Пермском крае

Сериал «Как это работает» начался как серия статей о том, как устроен тот или иной технически сложный объект. Первая серия была посвящена ледовой переправе в Оханске . Эта самая большая ледовая переправа в Прикамье — несколько километров в длину. Она позволяет машинам зимой проехать с одного берега Камы на другой.

По ледовой переправе можно ехать со скоростью не более 40 км/ч Для подготовки материала мы встретились с начальником переправы Александром Храминым и инспектором ГИМС Евгением Дружининым. Они рассказали нам о том, как устроен этот сложный, но вполне безопасный объект. Мы узнали, что лед для переправы готовят особым образом — на него выкладывают доски и арматуру, которые делают поверхность прочнее.

Эта дверь в секретном бункере должна защитить от взрывной волны и радиации

Темой второго выпуска стал отряд по поиску пропавших людей. Каждый год в Перми и крае пропадают десятки детей и взрослых. Неоценимую помощь для их поисков оказывают обычные пермяки — волонтеры, которые в любую погоду выходят искать пропавших. Руководитель отряда Светлана Неволина рассказала нам о тонкостях своей работы — например, о том, что поиски не всегда бывают открытыми.

В машине у спасателей есть все необходимое оборудования для спасения людей

В начале 2017 года нас пригласили в засекреченный бункер в самом центре Перми. Во время съемок сотрудники гражданской защиты попросили нас не раскрывать местонахождение этого подземного сооружения. А после бункера мы познакомились с работой городской службы спасения. Эти бесстрашные люди каждый день приходят на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Кстати, тогда мы с удивлением узнали, что стать спасателем каждый год хотят десятки пермяков, но отбирают на службу лишь единицы.

Каждый насос театрального фонтана управляется компьютером

Весной прошлого года мы спустились под землю, когда готовили серию о работе Театрального фонтана. Многие пермяки до сих пор не представляют, что под площадью возле Театра-Театра находится сложное гидротехническое сооружение, работой которого управляют компьютерные программы.

Оператор задает необходимое время работы светофоров в специальной программе

Интересной была серия о работе системы светофоров. Сотрудники Пермской дирекции дорожного движения пустили нас в самое сердце системы, управляющей всем автомобильным движением Перми. Благодаря ее работе наш город справляется (а иногда и не справляется) с автомобильными пробками.

Станок-качалка работает за счет электромотора

Прошлым летом наши корреспонденты выезжали в Добрянку , чтобы снять уникальный сюжет о работе рыбоводного центра, где выращивают элитные породы осетровых рыб. А еще центр занимается производством деликатеса — черной икры. Ее уже можно найти на полках пермских магазинов.

В инкубационном цехе рыбу готовят к выпуску в речную воду

Кроме Добрянки съемки проекта проходили в Куединском районе. Там на огромной территории работает цех по добыче нефти и газа. Нефтяники буквально на пальцах объяснили, как устроена добыча черного золота в Пермском крае. Нам устроили экскурсию по нефтепромыслу и показали, где и как добывают прикамскую нефть.

Цифровой DCP-проектор имеет хорошую систему охлаждения

Осенью 2017 года мы решили рассказать о технически сложном процессе испытания асфальта. Выяснив, как контролируют качество дорог, мы отправились в кинотеатр и узнали, как зрителям показывают фильмы. А затем побывали в центре автоматизированной фиксации Правил дорожного движения, где выяснили, как водителям по камерам выписывают штрафы.

Программа определяет нарушителя правил дорожного движения по камерам

Почти после каждого выхода нашего сериала мы получали большое количество комментариев и предложений о будущих темах. Так, одной из самых запоминающихся статей рубрики оказалась серия про устройство колеса обозрения. Этот аттракцион знает каждый, но не многие понимают, как он устроен и что приводит в движение этот многотонный объект.

Колесо обозрения приводят в движение четыре электромотора

Прошедшей зимой мы успели побывать в лаборатории МЧС , специалисты которой выезжают на пожары и выясняют причины ЧП. Они сами поджигают материалы и присваивают им степени горючести. На станции переливания крови мы познакомились с врачами-гематологами и узнали, что стать донором может далеко не каждый человек. Так, к противопоказаниям относятся обычный насморк или слишком низкий вес. На станции нам показали, как в огромных холодильниках хранят собранные на станции компоненты крови: эритроциты, тромбоциты и плазму.

В огромном морозильнике плазма хранится на карантине

В специальной печи проверяют, как горят строительные материалы

Много комментариев собрала статья о системе платной парковки в городе. Это не удивительно, ведь штрафы за платную парковку высокие и многие автомобилисты пытаются всеми способами обойти закон. Завершил проект материал про работу экспертно-криминалистического центра краевой полиции. Там исследуют улики с мест преступлений и по ним находят преступников.

Чемодан эксперта-криминалиста весит около 5 килограммов

На этом мы закрываем нашу серию материалов «Как это работает». Портал 59.ru благодарит всех, кто помогал в создании этого проекта. И конечно, мы продолжим радовать наших читателей другими интересными и увлекательными сериалами.