В Приморье продолжается сезон машин-утопленников

Несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки продолжают выезжать на лед на личном автотранспорте. В Надеждинском районе в поселке Тавричанка очередной автомобиль ушел под лед, сообщает PRIMPRESS.

Так, в Instagram-сообществе dps_controlе появилось фото очередной жертвы легкомысленного «хозяина». Подписчики предполагают, что причиной произошедшего мог стать перегруз наваги.

Сейчас автомобиль горе-рыбака находится в ледяном плену.

A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 19, 2018 at 5:11pm PDT