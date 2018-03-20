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В Приморье продолжается сезон машин-утопленников
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В Приморье продолжается сезон машин-утопленников 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
Несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки продолжают выезжать на лед на личном автотранспорте. В Надеждинском районе в поселке Тавричанка очередной автомобиль ушел под лед, сообщает PRIMPRESS.
Так, в Instagram-сообществе dps_controlе появилось фото очередной жертвы легкомысленного «хозяина». Подписчики предполагают, что причиной произошедшего мог стать перегруз наваги.
Сейчас автомобиль горе-рыбака находится в ледяном плену.
A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 19, 2018 at 5:11pm PDT
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