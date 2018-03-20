В Буэнос-Айресе открылась министерская встреча «Группы 20»

Буэнос-Айрес , 19 марта / Синьхуа / — В понедельник в Буэнос-Айресе началась первая в этом году встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран «Группы 20». В ней приняли участие 57 делегаций от различных стран и учреждений.

В этом году в «Группе 20» председательствует Аргентина . Темами обсуждения, вероятно, станут строительство инфраструктуры и сотрудничество в цифровой области.

На фоне того, что США объявили о введении 25-процентной импортной пошлины на сталь и 10-процентной — на алюминий, ожидается, что делегации выступят с совместным заявлением по этому вопросу.

Это первая из пяти подобных встреч перед саммитом «Группы 20» в Аргентине, намеченном на 30 ноября-1 декабря текущего года. —0—