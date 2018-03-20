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В Буэнос-Айресе открылась министерская встреча «Группы 20»
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В Буэнос-Айресе открылась министерская встреча «Группы 20» 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Буэнос-Айрес, 19 марта /Синьхуа/ — В понедельник в Буэнос-Айресе началась первая в этом году встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран «Группы 20». В ней приняли участие 57 делегаций от различных стран и учреждений.
В числе участников встречи 22 министра финансов, 17 управляющих центральных банков и 10 руководителей международных организаций, включая директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард и главу Программы развития ООН Ахима Штайнера.
В этом году в «Группе 20» председательствует Аргентина. Темами обсуждения, вероятно, станут строительство инфраструктуры и сотрудничество в цифровой области.
На фоне того, что США объявили о введении 25-процентной импортной пошлины на сталь и 10-процентной — на алюминий, ожидается, что делегации выступят с совместным заявлением по этому вопросу.
Это первая из пяти подобных встреч перед саммитом «Группы 20» в Аргентине, намеченном на 30 ноября-1 декабря текущего года. —0—
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