Всемирный день водных ресурсов

Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Day of Water). Этот день был установлен 22 декабря 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро Бразилия ). В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом «Вода — это жизнь».

Цель Всемирного дня водных ресурсов — поощрение сохранения и рационального использования водных ресурсов.

Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но из примерно 1,4 миллиарда квадратных километров воды — 97,5% соленая и только 2,5% всего объема воды приходится на пресные поверхностные воды (реки, ручьи, озера, болота).

Из примерно 35 миллионов квадратных километров пресной воды большая часть — 24,4 миллиона квадратных километров — заперта в ледниках, льдах, вечной мерзлоте. 10,7 миллиона квадратных километров скрыты под землей.

На долю рек Земли остается только 0,002 миллиона квадратных километров пресной воды или 0,01% от всех ее запасов во всех формах.

Главный источник всей пресной воды — океаны, из которых ежегодно испаряется примерно 500 тысяч квадратных километров воды (72 тысячи — с водной поверхности суши). 80% всех осадков выпадают обратно в океаны.

Ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. 85% населения Земли проживает на преобладающе засушливой части планеты.

Мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а ее потребление постоянно растет.

В ХХ веке население земного шара выросло в три раза. За этот же период потребление пресной воды увеличилось в семь раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды — в 13 раз.

По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит четыре миллиарда человек.

Российская Федерация — одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. При этом население России не достигает и 3% общей численности населения земного шара.

На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда.

Россия использует ежегодно не более 2% динамических (возобновляемых) водных запасов; при этом целый ряд регионов испытывает дефицит в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны — на наиболее освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных ресурсов.

Ежегодно мероприятия в рамках проведения Дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.

Тема Всемирного дня водных ресурсов в 2018 году — «Природа для воды» (Nature for Water).

Главной целью Дня водных ресурсов в 2018 году является привлечение внимания к проблеме загрязнения воды и описание путей ее решения: посадка деревьев, восстановление водно-болотных угодий и другие мероприятия.

В настоящее время более двух миллиардов людей не имеют возможности использовать дома чистую воду, что оказывает негативное влияние на их здоровье.

К 2050 году население мира может вырасти на 2 миллиарда человек, из-за чего глобальный спрос на воду может увеличиться на 30%.

В настоящее время 70% мирового водопотребления приходится на сельское хозяйство, 20% от общего количества воды — на промышленность. Оставшиеся 10% используются для бытовых нужд, лишь 1% из которых составляет доля питьевой воды.

Более 80% производимых обществом сточных вод стекают обратно в экосистему без очистки или повторного использования. Возможности использования сточных вод в качестве ресурса огромны. Безопасно очищенные сточные воды являются доступным и устойчивым источником воды, энергии, питательных веществ и других возобновляемых материалов. Затраты на отведение и очистку сточных вод многократно компенсируются выгодами для здоровья человека, экономического развития и экологической устойчивости за счет создания новых возможностей для ведения бизнеса и дополнительных экологичных рабочих мест.