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Китай призывает международное сообщество содействовать продвижению политического процесса в ДРК
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Китай призывает международное сообщество содействовать продвижению политического процесса в ДРК 

ИА Синьхуа 5 часов назад
ООН, 19 марта /Синьхуа/ — Китайский представитель в понедельник призвал международное сообщество содействовать продвижению политического процесса в Демократической Республике Конго /ДРК/.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао заявил Совету Безопасности, что международное сообщество должно продолжать работу, направленную на то, чтобы подтолкнуть стороны в ДРК к мирному урегулированию посредством политических консультаций и диалога, и поддержать посредническую роль региональных и субрегиональных групп, таких как Африканский союз и Международная конференция по району Великих озер.
У Хайтао призвал международное сообщество обеспечить лидерство правительства ДРК в урегулировании кризиса и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, правительство ДРК несет главную ответственность за защиту гражданских лиц, а международное сообщество должно помогать ему укреплять потенциал в области безопасности.
Кроме того, международное сообщество должно продолжать предоставлять гуманитарную помощь ДРК, чтобы страна могла решить такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности и положение перемещенных лиц. Он также призвал международное сообщество оказать содействие социально-экономическому развитию в ДРК и увеличить инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктуру и другие области.
У Хайтао отметил, что Китай всегда поддерживал мирный процесс в ДРК и активно участвовал в миротворческой деятельности в стране. Китай также предоставляет гуманитарную помощь и активно участвует в социально-экономическом развитии ДРК. По словам китайского представителя, Китай готов работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в установлении мира, стабильности и осуществлении развития в этой африканской стране. —0—
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