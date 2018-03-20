Китай призывает международное сообщество содействовать продвижению политического процесса в ДРК

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао заявил Совету Безопасности, что международное сообщество должно продолжать работу, направленную на то, чтобы подтолкнуть стороны в ДРК к мирному урегулированию посредством политических консультаций и диалога, и поддержать посредническую роль региональных и субрегиональных групп, таких как Африканский союз и Международная конференция по району Великих озер.

У Хайтао призвал международное сообщество обеспечить лидерство правительства ДРК в урегулировании кризиса и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, правительство ДРК несет главную ответственность за защиту гражданских лиц, а международное сообщество должно помогать ему укреплять потенциал в области безопасности.

Кроме того, международное сообщество должно продолжать предоставлять гуманитарную помощь ДРК, чтобы страна могла решить такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности и положение перемещенных лиц. Он также призвал международное сообщество оказать содействие социально-экономическому развитию в ДРК и увеличить инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктуру и другие области.

У Хайтао отметил, что Китай всегда поддерживал мирный процесс в ДРК и активно участвовал в миротворческой деятельности в стране. Китай также предоставляет гуманитарную помощь и активно участвует в социально-экономическом развитии ДРК. По словам китайского представителя, Китай готов работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в установлении мира, стабильности и осуществлении развития в этой африканской стране. —0—