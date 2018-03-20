Утерянный мобильный телефон в Приморье возвращен владелице судебным приставом

Работник отдела судебных приставов по Октябрьскому району обнаружил смартфон на прилегающей к зданию суда автомобильной стоянке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

Как оказалось судебный пристав, осуществляя обход территории во время дежурства, заметил лежащий в снегу телефон. Во время осмотра телефона пристав установил, что телефон не представляет опастности для окружающих. Поэтому работник отдела судебных приставов с находкой вернулся на пост, надеясь, что владелец смартфона обнаружится.

Спустя некоторое время на телефон поступил звонок от владелицы, которая уже отчаялась найти свой смартфон.