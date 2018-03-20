Эксперты обсудили проблему инвестирования в РФ

Эксперты обсудили проблему инвестирования в России

"В Россию завозится одних только пищевых добавок на сумму около 2 триллионов рублей. Пищевые добавки — это на 80 процентов продукция животноводства, рыбоводства, сельского хозяйства, и на 20 процентов — это химическое производство. При этом все это в России — и на Камчатке — есть, осталось только научиться перерабатывать отходы", — отметил Вадим Куликов. — Спрос на такие технологии нужно создавать через формирование цепочек техпроцессов, которые существуют в конкурентоспособном виде. Для этого нужно создавать инвестиционно-технологические партнерства из представителей крупного и среднего бизнеса". России большой потенциал для инвестирования, так как на данный момент есть много незанятых инвестиционных ниш. Об этом на Камчатском форуме предпринимателей заявил первый заместитель генерального директора, главный инженер Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов

Благодаря принятым мерам государственной поддержки Дальнего Востока, Камчатка стала привлекательным регионом для инвесторов. На данный момент реализуется порядка 110 инвестпроектов на общую сумму более 174 миллиардов рублей.