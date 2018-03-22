Цитатник Ермакова: «старичок», «ну, вы молодцы», «в госдепе работали»?

Реплики на сцене были, но по законам драматургии они не смогли превратить монолог в пьесу с другими действующими лицами. Лиц видно не было — трансляция шла лишь с одной камеры, а сами реплики явно уступали солисту в экспрессии: они были из серии «Чу! Я слышу пушек гром…» Сцена, конечно, своя, но — дебют. Получилось классическое One man show. Эксцентричное до недипломатичности. Как все любят в последнее время.

Что известно о Ермакове? Кадровый дипломат, с диссертацией в нужном жанре — «Особенности и перспективы взаимодействия России США в области контроля за передачей товаров, технологий и услуг двойного назначения». Химия туда, очевидно, входит.

Если кому интересно — директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России . В МИДе — с 1984 года, в посольстве России в США с 2003 по 2007 годы работал в военно-политической группе, потом руководил отделом Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИДа, в конце прошлого года возглавил Департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. В общем, Ермаков — в теме.

Пришедшие в МИД РФ иностранные дипломаты были в курсе его квалификации — должны были изучить.

Но запомнился Ермаков вчера не этим. Не знаниями матчасти — о чем судить экспертам, — а куражом, свойственным в российской дипломатии разве что Сергею Лаврову , да Марии Захаровой

Просто, хотя порой в несвойственных дипломатии выражениях. Особенно запомнились некоторые цитаты Ермакова:

Об ответственных за отравление:

"Британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода терактов на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано".

О потугах и главном режиссёре:

"Столь неблаговидные потуги со стороны Лондона наводят и на другие мысли… Если так пофантазировать, то можно представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секрет, что ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия".

О цивилизованной Британии:

"Вдумайтесь, всё это происходит в XXI веке и в, казалось бы, цивилизованной стране".

О том, кто кому должен:

"Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории".

О нервах и лондонском тупике:

"Британские власти начинают всё сильнее нервничать, и это в принципе объяснимо. Время идет. Они сами себя загнали в тупик".

"Логика типа того, что «мы (британцы) вот тут сели в лужу, но в любом случае это вы (русские) во всем виноваты, и давайте в любом случае за всё отвечайте» — такая логика, может быть, и подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни — и уж точно в отношениях с Россией — такое не сработает".

О гипнотическом влиянии сериалов:

"Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассета «Ответный удар» (Strike Back) с ещё тогда задействованным в этом фильме «Новичком»?"

О познаниях глашатаев в химии:

"Сразу же возникает вопрос, а эти британские глашатаи вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения".

О визге на базарной площади и триллерах:

"Можно, конечно, вместо конструктивного экспертного диалога и поиска решений выбегать на базарную площадь и начинать визгливо покрикивать, что на тебя кто-то напал, что виновник в любом случае понятен, но он почему-то за тридевять земель. Но это уже не из области политики, а больше похоже на какой-то низкопробный триллер, которым нас и без того в избытке снабжает кинематограф".

О сюрреализме в отношениях государств:

"Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику и реальные межгосударственные отношения — большой вопрос".

О тех, за кого стыдно:

"Стыдно за дипломатов, экспертов из Великобритании, с которыми многие годы я постоянно общаюсь, что такие люди вещают из Лондона".

О новичках, старичках и дурачках:

"Давайте проводить совместное расследование с полностью открытыми данными, а не приводить абсолютно непонятные реляции относительно «новичков», «старичков», «дурачков». Поймите, что это терминология британских сериалов".

Об обиде за британскую дипломатию:

"Вам самим не стыдно в такой аудитории, в присутствии послов 150 государств говорить об этом? Это смешно. Мне обидно за британскую дипломатию".

О мановении пробирок:

"Бомбардировке по «мановению каких-то пробирок» могло быть подвергнуто любое государство".

О том, что кто-то где-то что-то нашёл:

"Если нам будут говорить, что там что-то кто-то где-то нашел, а виноваты во всем мы, то, значит, никуда ничего двигаться не будет. Это ваши британские трудности, что вы так себя ведете".

О простом и понятном:

"Мы на такую постановку вопроса реагировать просто не будем. Хотите расследование — приглашайте нас, раскрывайте все данные, и, мы вас уверяем, вместе придем к истине. Вот и все, все просто и понятно".

О том, что французы — молодцы:

"Меня несколько удивляет ваша фраза, что Франция полностью поддерживает Великобританию и расследование. Ну и молодцы. Мы понимаем, что вас заставили так сделать. Зачем же это здесь говорить? Просто смешно. У вас во Франции вообще нет каких-либо данных по этому делу".

О богатстве русского языка:

"…Какое-то непотребное использование слов «новичок», «старичок», «дурачок». Их у нас в русском языке много".

О том, кого он не знает в госдепе

"Вы, наверное, в госдепартаменте США работали? Мы с вами, наверное, не встречались раньше? Были времена, когда я знал всех в госдепартаменте США, и все знали меня. Значит, с тех пор слишком много времени прошло. Но такими реляциями никто в госдепартаменте не осмеливался мне что-то представлять. Наверное, у вас такое задание из Вашингтона, каждый выполняет свою миссию".

О том, что не нужны извинения:

"Мы не будем требовать от вас извинений. Есть проблема — давайте решать. Если у вас нет проблемы, то спокойно ее закрывайте".

Ермаков солировал. Но однажды блеснул и военный химик — начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов . Поиронизировал над упрощённым тезисом британцев о веществе «Новичок» и скороговоркой назвал формулу известного всем зарина — мол, химией сначала должны заниматься химики:

"Что такое «Новичок»? Я знаю, что такое фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты (зарин). А что вы имеете в виду под словом «Новичок»? Давайте сделаем так, чтобы расследованием занимались профессионалы".

Завершил все тот же Ермаков.

О главном:

"Глупо обвинять Россию. Россия точно перед вами отвечать не будет".