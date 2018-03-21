Атаку британской дипломатии МИД отражает с помощью экстренных мер

«Формат действительно беспрецедентный». Такими словами политологи описывают редчайшее событие — брифинг для всех иностранных послов, аккредитованных в Москве . Мероприятие было посвящено объяснению позиции России по делу Скрипаля , и представитель МИД РФ крайне эмоционально объяснял британскому дипломату про «новичков, старичков и дурачков».

Во вторник в МИД России прошел брифинг сразу для всех иностранных послов, где им была представлена позиция Москвы по делу об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Гостей принимал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков Сергей Лавров отсутствовал, будучи с визитом в Японии

На встречу позвали всех аккредитованные в России послы иностранных государств. От каждой дипмиссии приглашался посол и еще один дипломатический сотрудник. Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что на встречу аккредитовались не менее 140 представителей посольств. По этому поводу в здании на Смоленской площади днем в среду возник ажиотаж — на своих лимузинах с флажками в среду днем туда съехалось примерно полторы сотни ведущих дипломатов.

Ожидаемо не поехал на мероприятие и посол Великобритании Лори Бристоу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этим выразил некое недоумение подобным поведением британцев: «Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы».

Сама встреча, судя по всему, проходила в очень эмоциональной атмосфере, далекой от правил политеса. Владимир Ермаков, полемизируя с представителем британского посольства, напомнил, что Москва предлагала совместно проводить расследование с полностью открытыми всеми данными, «а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то „новичков“.

»Неужели вам самим не стыдно в такой аудитории в присутствии послов 150 государств говорить про каких-то новичков, старичков, дурачков? Просто смешно! Мне обидно за британскую дипломатию»,

— заявил он. Ермаков предположил, что нападение на Скрипалей — «это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра». По его словам, Москва ожидает от Лондона и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «официального детального доклада в отношении всего происходящего по делу Скрипаля».

МИД придумал новаторский формат

Старожилы дипломатии не припомнят, когда все вместе послы собирались в Москве в одном месте (если не считать протокольных и праздничных приемов). Однако во время приемов дипломатический корпус принципиально не занимается делами, а лишь отдыхает. Поэтому масштаб мероприятия не может не поражать воображение.

«Формат действительно беспрецедентный. Я специально посмотрел историю российской дипломатии, поискал подобный прецедент и не нашел его», — заявил газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич

Этот формат применяется в редких случаях, когда нужно ознакомить широкий круг стран, причем доверительно, с официальной информацией, донести ее из уст в уши и глаза в глаза, пояснил профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, доктор исторических наук Александр Вавилов

Александр Белоногов. «В советский период послов собирали по разным поводам, были и групповые встречи с послами разных стран. Но вот тотального приглашения всех аккредитованных в Москве послов я не припомню», — признался газете ВЗГЛЯД и бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН

В зарубежной практике подобные брифинги также очень редки. США организовывали что-то похожее на полях саммита Россия–НАТО, но в куда более узком кругу. В прошлом году в Пекине собирали по случаю 19-го съезда КПК послов и дипломатов высокого уровня из более чем 150 стран, однако это было, скорее, просто торжественным, а не рабочим мероприятием. Наиболее похожий формат носил брифинг, посвященный ситуации в Ливане и наращиванию военной мощи «Хезболлы» , который совсем недавно — в ноябре — проводил МИД Израиля для всех послов, аккредитованных в стране.

«Чем вызван такой шаг? Дело Скрипалей используется как рычаг доведения конфронтации между Россией и Западом до критического уровня — представители Лондона ездят по всем столицам, ведется работа с целью создать единый антироссийский фронт», — указал Станкевич.

«Мы создаем прямой канал для конструктивного общения. И очень важно, чтобы он продолжал функционировать, пока этот кризис не будет исчерпан. На мой взгляд, это гораздо полезнее, чем отвечать ударом на удар, высылкой на высылку, и закрывать какие-то учреждения», — считает собеседник.

По мнению Вавилова, таким широким совещанием МИД подчеркивает, что «мы себя не огораживаем никакими барьерами, готовы сотрудничать в расследовании этого дела и обращаемся с призывом ко всему мировому сообществу совместными усилиями укреплять безопасность и бороться с химическим оружием», — объяснил он.

«Это лучший способ. Представители других стран могут задать вопросы, выразить свою точку зрения, это самый эффективный путь для обмена мнениями и информацией, — уверен Вавилов. — Еще одно преимущество данного формата — это охват. Мы доносим свою информацию из первых уст всему миру, а не двум-трем дипломатам отдельных стран».

Кстати, неявка многих послов, в том числе и посла дружественного для России Китая, вовсе не обязательно означает нежелание поддержать диалог. Причины могут быть куда более прозаичными.

«Вчера только идея прозвучала, а сегодня уже надо встречаться. Поэтому на высшем уровне не все государства были представлены. Сергей Лавров находится с визитом в Японии, а если нет министра, то послы ведущих держав ожидаемо должны были прислать кого-то другого вместо себя. Здесь есть протокольные ограничения. Кроме того, послы ведь — это не вольные казаки, они должны запросить у своих МИДов полномочия, инструкции. То есть, первая проблема — слишком короткий срок на подготовку, вторая — отсутствие самого министра», — объяснил Сергей Станкевич. По его мнению, в следующий раз важно повысить свой уровень до министерского, тогда и среди участников будет больше послов.