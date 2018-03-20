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Конюхов покорит Марсианскую впадину на российском батискафе
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Конюхов покорит Марсианскую впадину на российском батискафе 

Мир24 6 часов назад
Фото: Мир24
Знаменитый российский путешественник намерен опуститься на дно Марсианской впадины на батискафе. Об этом РИА «Новости» рассказал глава экспедиционного штаба исследователя Сергей Сергеев.
Аппарат для Конюхова построит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).
Глубина Марианской впадины составляет почти 11 км. Впервые в нее опустились в 1960 году. Тогда швейцарец Жак Пикар и американец Дон Уолш в батискафе Trieste достигли ее самой глубоководной точки — Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил режиссер Джеймс Кэмерон.
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Добавим, за плечами у путешественника более 40 различных экспедиций, в том числе 5 кругосветных плаваний, 50 уникальных экспедиций и восхождений, 17 раз пересек Атлантику.
В 2016 году путешественник вернулся из кругосветного перелета на воздушном шаре. Он поставил рекорд по минимальному времени полета — всего 268 часов 20 минут при максимальной дистанции в 35 тысяч 168 километров и максимальной высоте — его шар поднялся на 10 тысяч 600 метров.
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