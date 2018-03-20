Миссия выполнима — 2: корреспондент Ufa1 искал оптимальный транспорт из Демы в Уфу

Я живу в Демском районе всю жизнь. Утопающий в зелени спальный уголок — прекрасное место для семьи с детьми. Если бы не одно но — дорога до работы, которая, как на зло, всегда оказывается в самом центре сити.

После того, как закрыли старый Бельский мост, путь до редакции на Ленина, 156 по времени стал длиннее раза в два: на путепроводе через Белую поток машин застревал в плотной пробке. В начале февраля по совету городских властей я искала оптимальный маршрут до работы. Результаты оказались интересными: маршрут через Затон оказался самым быстрым, через Бельский мост самым коротким, а через Пугачева самым невыгодным.

Спустя полтора месяца ситуация на дороге не сильно изменилась — я решила искать альтернативные пути. На этот раз добавила к эксперименту общественный транспорт — ведь возможность пересесть на личный автомобиль есть не у всех.

И вот что из этого получилось.

За рулем

Для чистоты эксперимента изучаю отзывы читателей на свой первый эксперимент и снова еду на машине.

— В 8 часов выезжать поздно. Не удивительно, что самые большие пробки именно в это время, — писали в комментариях демчане.

Беру совет на вооружение и выезжаю в 7:50. На удивление дорогу до остановки «Золотая рыбка» я проскочила всего за 10 минут. Автомобили ехали примерно в одном темпе, благо ограничение скорости на свежеотремонтированной дороге сняли. Немного пугала гололедица, но ни одной аварии в пути мне не встретилось. А вот заторы на въезде на «Салаватку» никто не отменял. Машины толпились от самого моста над дорогой и вплоть до конца нового Бельского моста. На самом путепроводе было два мелких ДТП, из-за которых приходилось долго перестраиваться.

Зато поворот на улицу Октябрьской Революции и сама дорога оказались свободны. Немного загруженным оказался сам центр.

Тем не менее на работу я прибыла вовремя — в 8:32 была на месте.

Итого: на дорогу ушло 42 минуты и 1,5 литра бензина, что в переводе на нынешние цены составляет 80 рублей.

Благодаря дельному совету читателей, я собрала не так много пробок и была на работе вовремя

А почему бы и да: на автобусе

Помню, лет 10 назад, когда я была еще «безлошадной», по городу курсировали изрыгающие выхлоп в салон закопченные ПАЗы, повстречать юркую «Газельку» или вместительный НефАЗ было за счастье. С тех пор и автобусов, и маршруток стало в разы больше — аж глаза разбегаются. Решила не испытывать судьбу, а посоветоваться с бывалой подругой: она в целях экономии на автобус полгода назад пересела.

— Завтра еду на автобусе. Откуда лучше стартовать?

— Не вздумай с остановки «Улица Правды». Там никто не остановит — по утрам все битком, — надоумила приятельница.

Стартую в то же время — 7:50.

«Улица Правды» — это последняя остановка в Деме , живу как раз рядом. Но раз велено топать до конечной, бодрым скоком за 10 минут добегаю до микрорайона «Серебряный ручей», и уже через 2 минуты прыгаю на свободное место в маршрутку 257… И долго и уныло объезжаю по порядку всю Дему. Кстати, на «Правде» мы остановились, но сидячих мест уже не осталось. Да и мое сиденье оказалось сродни дыбе — не умещались ноги, и коленки больно впивались в спинку переднего кресла. Когда же я пыталась вывернуться коленками в проход, на меня змеями шипели стоячие пассажиры.

Остановки водитель не объявлял, а в замороженные стекла я отчаялась что-либо разглядеть. Выйти я решила на «Гостинице Башкирия »: за 10 минут я как раз бы успела добежать пешком оставшийся до работы километр — трамваи-то с улицы Ленина еще в сентябре исчезли. Но автобус решил мою судьбу по-своему: на остановке послышалось гудение, но дверь так и не открылась. Водитель несколько раз потыкал открывающую дверь кнопку, но все зря. Тогда он заглушил машину, вразвалку вышел и что было сил шмякнул по двери. Дверь отворилась — пятиминутный плен закончился.

Один из плюсов автобуса и электрички — не нужно следить за дорогой. Есть время подумать или просто посмотреть на город в окно

На дорогу ушло 46 минут.

Конечно же, на работу я опоздала: сказалась автобусная заминка, да и пробежать километр за 10 минут мне оказалось не по зубам.

Итого: билет на автобус обошелся мне в 25 рублей. С учетом пешей прогулки, путь я преодолела примерно за 1 час 20 минут.

С дорог на рельсы

Третий испытуемый транспорт мне подсказали читатели.

— Жить рядом со станцией Дема, работать рядом с ж/д вокзалом и ездить по пробкам на машине? Это странно. Электричка едет 14 минут и стоит 19 рублей, — написал под предыдущей статьей один из читателей.

— Бинго! — обрадовалась я и побежала изучать расписание поездов.

На работе надо было быть в 8:00 — подходящая электричка отправлялась из Демы в 7:39.

Чтобы попасть на вокзал, нужно было преодолеть мост

Я закуталась потеплее — все-таки на улице шпарят мартовские морозы — и побежала на вокзал. Преодолев длинный и крутой мост над путями, на перрон я ссыпалась практически одновременно с электричкой. 30 секунд ушло на покупку билета у «электронного кассира», и вот я уже утопаю в роскошном мягком кресле. На электричке я не ездила лет семь — за это время прогресс добрался и до них.

Я приготовилась насладиться поездкой и даже начала дремать в тепле, как мы уже приехали.

Уфа центральная, — заявил громкоговоритель, и толпа пассажиров хлынула на перрон.

Как и обещал читатель, поездка заняла всего минут 15.

А вот дальше начались приключения.

С тех самых пор, как во время потопа в сентябре под рельсами размыло насыпь, улица Вокзальная лишилась трамваев. А больше никаким другим транспортом до остановки «Пермская», где находится работа, не добраться.

Чтобы подняться из низины в гору, пришлось преодолеть не меньше ста ступеней

Я двинулась по обочине проезжей части, а на полпути решила срезать — благо на вершину оврага, на дне которого находится вокзал, вела железная лестница.

— Здесь не меньше ста ступеней, — задыхаясь и обливаясь потом, я карабкалась на кручу.

На седьмом десятке со счета все-таки сбилась. А вот дальше ступеней не хватило — к вершине оврага вела… извилистая козья тропка.

— Одно неверное движение — и я кубарем скачусь к вокзалу, — бормотала я, цепляясь за торчащие из земли ветки.

К людям я выбралась как раз напротив работы — хоть здесь повезло! На мое восхождение ушло еще минут 15.

Итого: на дорогу в общей сложности ушло 44 минуты и 19 рублей.

Электричка среди трех видов транспорта оказалась самой оптимальной

Неожиданная находка

Смело можно сказать, что эксперимент удался. Совет выезжать немного раньше на машине сработал, я сэкономила в пути 10 минут и около 15 рублей в деньгах.

Автобус меня, увы, не очаровал. Несмотря на то, что маршрутка обходится в два раза дешевле, я собрала в городе все те же пробки. Да еще и потратила уйму времени на дорогу пешком.

А вот вариант с электричкой приятно удивил. Всего 14 минут в пути и 19 рублей за дорогу, к тому же с комфортом — прекрасная альтернатива автомобилю. А в трудном пути в гору можно найти свои плюсы — как-никак отличная утренняя тренировка, чтобы фигура была в порядке. Жаль, что электропоезд подойдет не всем.