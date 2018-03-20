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Неуклюжий австралиец пришел на ограбление и застрял в двери
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Неуклюжий австралиец пришел на ограбление и застрял в двери 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В австралийском Мельбурне мужчина решил ограбить книжный магазин в одном из торговых центов, но застрял в двери. Видео с камер наблюдения опубликовал News.com.au.
На записи видно, как молодой человек с напитком в руках пытается попасть в торговый центр через закрытую стеклянную дверь. Однако в щели между створками застряла сначала его нога, а затем рюкзак.
Преодолев препятствие, австралиец решил спуститься на нижний этаж, перемахнув через поручни эскалатора. Но и здесь его постигла неудача, он упал. Добравшись до цели, мужчина выломал дверь книжного, забрал сейф и, спотыкаясь, вынес его из торгового центра.
Подозреваемого пока не арестовали. Что произошло с сейфом после того, как мужчина выбрался из здания, и каким именно образом он это сделал, не уточняется.
Издание сообщает, что местное полицейское управление начало расследование и просит всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться со следователями.
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