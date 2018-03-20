Брата флоридского стрелка задержали на месте убийства 17 человек

США полиция задержала брата 19-летнего Николаса Круза , который 14 февраля устроил бойню в одной из школ Флориды.

В здание, где произошла трагедия, 18-летний Захария проник, чтобы «подумать о стрельбе, окунуться в нее». Парень проехал по школьной территории на скейтборде и миновал все закрытые двери и ворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Palm Beach Post.

Напомним, вооруженный штурмовой винтовкой бывший учащийся пришел в школу города Паркленд и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли 17 человек.

После произошедшего в США вновь был поднят вопрос о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года.