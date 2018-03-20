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Брата флоридского стрелка задержали на месте убийства 17 человек
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Брата флоридского стрелка задержали на месте убийства 17 человек 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В США полиция задержала брата 19-летнего Николаса Круза, который 14 февраля устроил бойню в одной из школ Флориды.
В здание, где произошла трагедия, 18-летний Захария проник, чтобы «подумать о стрельбе, окунуться в нее». Парень проехал по школьной территории на скейтборде и миновал все закрытые двери и ворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Palm Beach Post.
Напомним, вооруженный штурмовой винтовкой бывший учащийся пришел в школу города Паркленд и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли 17 человек.
После произошедшего в США вновь был поднят вопрос о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года.
В начале марта Сенат Флориды большинством голосов принял законопроект, направленный на предотвращение происшествий, подобных инциденту в Паркленде. В министерстве образования будет создано управление по безопасности в школах, а учителя смогут носить оружие. Кроме того, люди с умственными и психическими отклонениями не смогут купить пистолет или винтовку.
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