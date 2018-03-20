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В Аммане открылся китайский торговый центр
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В Аммане открылся китайский торговый центр 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Амман, 19 марта /Синьхуа/ — В столице Иордана накануне торжественно открылся новый торговый центр Dragon Mall, в котором представлено все мнообразие товаров китайского производства. Фотографии Синьхуа/Мохаммад Абу Гош
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