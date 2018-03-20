Грибы помогли поднять благосостояние фермеров из бедных горных районов Чунцина

Уси / Чунцин /, 19 марта / Синьхуа / — Появление в 2016 году в деревне Сунтао уезда Уси в Чунцине /Юго-Западный Китай / фермы по выращиванию съедобных грибов шиитаке /сянгу/ позволило создать в этом отдаленном районе больше рабочих мест и дать местным фермерам новый стабильный источник дохода. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао

Уси /Чунцин/, 19 марта /Синьхуа/ — Появление в 2016 году в деревне Сунтао уезда Уси в Чунцине /Юго-Западный Китай/ фермы по выращиванию съедобных грибов шиитаке /сянгу/ позволило создать в этом отдаленном районе больше рабочих мест и дать местным фермерам новый стабильный источник дохода. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао