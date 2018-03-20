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Тибетские ремесленники осваивают интернет-торговлю
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Тибетские ремесленники осваивают интернет-торговлю 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Нгари /Тибетский АР/, 19 марта /Синьхуа/ — Округ Нгари Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ лежит в горах, на высоте более 4700 метров над уровнем моря, большинство местного населения занято в скотоводстве.
С 2014 года при поддержке компании «Аюнь», работающей в сфере электронной торговли, в уезде Цочен открылись курсы онлайн-коммерции, слушателями которых за это время стали около 2500 человек.
За два года, 2016 и 2017, мастера из уезда Цочен продали через онлайн-платформы изделий на более чем 21 млн юаней, создав надежный канал сбыта продукции местных народных промыслов.
Нгари /Тибетский АР/, 19 марта /Синьхуа/ — Округ Нгари Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ лежит в горах, на высоте более 4700 метров над уровнем моря, большинство местного населения занято в скотоводстве.
С 2014 года при поддержке компании «Аюнь», работающей в сфере электронной торговли, в уезде Цочен открылись курсы онлайн-коммерции, слушателями которых за это время стали около 2500 человек.
За два года, 2016 и 2017, мастера из уезда Цочен продали через онлайн-платформы изделий на более чем 21 млн юаней, создав надежный канал сбыта продукции местных народных промыслов.
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