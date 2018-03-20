Россиянам могут дать возможность присылать властям видео о дорожных преступлениях анонимно 

Россияне могут получить возможность фиксировать на фото и видео нарушения и преступления на дорогах и передавать эти данные в госорганы, при этом оставаясь анонимными. В правительстве готовят такой законопроект, рассказал РИА Новости представитель Общественной палаты Андрей Максимов. Ранее МВД России предложило дать возможность сотрудникам ГАИ наказывать водителей за нарушения ПДД, имея для этого в качестве основания лишь видео нарушения от граждан, зарегистрированных через систему авторизации, с помощью которой граждане пользуются сайтом госуслуг.