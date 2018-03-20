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Источник: в Дагестане уволили двух племянников экс-главы региона
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Источник: в Дагестане уволили двух племянников экс-главы региона 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 20 мар — РИА Новости. Два племянника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова уволены после проверки прокуратуры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По данным региональной прокуратуры, родной брат главы Тляратинского района (Раджаба Раджабова — ред.) является директором местной детско-юношеской спортивной школы. Ее учредителем является управление образования района, а финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств бюджета муниципалитета.
"В связи с этим прокуратурой в адрес председателя собрания депутатов муниципального района внесено представление. По результатам его рассмотрения директор спортивной школы освобожден от занимаемой должности. Кроме того, выявлено наличие конфликта интересов между главой района и его родной сестрой — заведующей муниципальным казенным образовательным учреждением «Интернат Тох-орда». После вмешательства прокуратуры района руководитель интерната также уволена", — говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.
По данным источника в правоохранительных органах региона, уволенные директор спортивной школы и руководитель интерната — племянники экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
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