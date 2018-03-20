Источник: в Дагестане уволили двух племянников экс-главы региона

По данным региональной прокуратуры, родной брат главы Тляратинского района (Раджаба Раджабова — ред.) является директором местной детско-юношеской спортивной школы. Ее учредителем является управление образования района, а финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств бюджета муниципалитета.

"В связи с этим прокуратурой в адрес председателя собрания депутатов муниципального района внесено представление. По результатам его рассмотрения директор спортивной школы освобожден от занимаемой должности. Кроме того, выявлено наличие конфликта интересов между главой района и его родной сестрой — заведующей муниципальным казенным образовательным учреждением «Интернат Тох-орда». После вмешательства прокуратуры района руководитель интерната также уволена", — говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.

По данным источника в правоохранительных органах региона, уволенные директор спортивной школы и руководитель интерната — племянники экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.